Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InNlcmlhbC5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Сериал Слепая: смотрите с 24.02.2020 (Анонс)

30.12.2019

Уже с 24 февраля 2020 смотрите онлайн новый сериал СТБ – Слепая. Когда случаются необъяснимые смерти и загадочные исчезновения родных, из никуда берутся болезни, а потери идут одна за другой – найти выход сможет только та, что видит сквозь тьму. Премьера, основанная на реальных мистических событиях, сериал Слепая выйдет в эфир в последний понедельник февраля в 18:00. Не пропустите!

Video: Сериал Слепая: смотрите с 24.02.2020 (Анонс)

Сериал Слепая 1 серия выходит в эфир 24.02.2020. Смотрите анонс на премьеру 1 сезона сериала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Джамала: о рэпе, молодых исполнителей и будущих коллаборациях
Джамала: о рэпе, молодых исполнителей и будущих коллаборациях
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Подборка выступлений 5 прямого эфира шоу «Х-фактор»
Подборка выступлений 5 прямого эфира шоу «Х-фактор»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко поделилась эмоциями от суперфинала
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко поделилась эмоциями от суперфинала
Путь на проекте Георгия Колдуна
Путь на проекте Георгия Колдуна
Георгий Колдун: Люблю «Х-фактор» за то, что это не проект «вокальных спортсменов»
Георгий Колдун: Люблю «Х-фактор» за то, что это не проект «вокальных спортсменов»
Путь на проекте Элины Иващенко
Путь на проекте Элины Иващенко

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть