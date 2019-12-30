Сериал Слепая: смотрите с 24.02.2020 (Анонс)
30.12.2019
Уже с 24 февраля 2020 смотрите онлайн новый сериал СТБ – Слепая. Когда случаются необъяснимые смерти и загадочные исчезновения родных, из никуда берутся болезни, а потери идут одна за другой – найти выход сможет только та, что видит сквозь тьму. Премьера, основанная на реальных мистических событиях, сериал Слепая выйдет в эфир в последний понедельник февраля в 18:00. Не пропустите!
Video: Сериал Слепая: смотрите с 24.02.2020 (Анонс)
Сериал Слепая 1 серия выходит в эфир 24.02.2020. Смотрите анонс на премьеру 1 сезона сериала
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