Смотрите новый сериал СТБ У каждого свой обман уже скоро на СТБ! Муж Елизаветы Лапшиной исчез при загадочных обстоятельствах. Его автомобиль обнаружили брошенным. Полиция не может разобраться в том, что произошло. Кроме того, Лиза узнает, что муж ей изменял. У Алексея была любовница, и та женщина ждет ребенка. Соперница не хочет рожать. Она планирует сделать аборт. Лиза готова заплатить большие деньги за то, чтобы ребенок мужа появился на свет. Почему она так поступает? Что на самом деле случилось с Алексеем? Узнайте ответы уже скоро – смотрите сериал У каждого свой обман!

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