Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InNlcmlhbC5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Серіал Сліпа: дивіться з 24.02.2020 (Анонс)

30.12.2019

Уже з 24 лютого 2020 дивіться онлайн новий серіал СТБ – Сліпа. Коли трапляються незрозумілі смерті й загадкові зникнення рідних, ні звідки беруться хвороби, а втрати йдуть одна за одною – знайти вихід зможе тільки та, що бачить крізь темряву. Прем'єра, заснована на реальних містичних подіях, серіал Сліпа вийде в ефір в останній понеділок лютого о 18:00. Не пропустіть!

Video: Серіал Сліпа: дивіться з 24.02.2020 (Анонс)

Серіал Сліпа 1 серія виходить в ефір 24.02.2020. Дивіться анонс на прем’єру 1 сезону серіалу

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Шлях на проєкті Еліни Іващенко
Шлях на проєкті Еліни Іващенко

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть