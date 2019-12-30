Уже з 24 лютого 2020 дивіться онлайн новий серіал СТБ – Сліпа. Коли трапляються незрозумілі смерті й загадкові зникнення рідних, ні звідки беруться хвороби, а втрати йдуть одна за одною – знайти вихід зможе тільки та, що бачить крізь темряву. Прем'єра, заснована на реальних містичних подіях, серіал Сліпа вийде в ефір в останній понеділок лютого о 18:00. Не пропустіть!

Video: Серіал Сліпа: дивіться з 24.02.2020 (Анонс) Серіал Сліпа 1 серія виходить в ефір 24.02.2020. Дивіться анонс на прем’єру 1 сезону серіалу