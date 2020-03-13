Дивіться новий серіал СТБ У кожного свій обман уже скоро на СТБ!Чоловік Єлизавети Лапшиної зник при загадкових обставинах. Його автомобіль знайшли покинутим. Поліція не може розібратися в тому, що сталося. Крім того, Ліза дізнається, що чоловік її зраджував. У Олексія була коханка, і та жінка чекає дитину. Суперниця не хоче народжувати. Вона планує зробити аборт. Ліза готова заплатити великі гроші за те, щоб дитина чоловіка з'явився на світ. Чому вона так чинить? Що насправді сталося з Олексієм? Дізнайтеся відповіді вже скоро – дивіться серіал У кожного свій обман!

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