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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Дивіться У кожного свій обман скоро на СТБ

13.03.2020

Дивіться новий серіал СТБ У кожного свій обман уже скоро на СТБ!Чоловік Єлизавети Лапшиної зник при загадкових обставинах. Його автомобіль знайшли покинутим. Поліція не може розібратися в тому, що сталося. Крім того, Ліза дізнається, що чоловік її зраджував. У Олексія була коханка, і та жінка чекає дитину. Суперниця не хоче народжувати. Вона планує зробити аборт. Ліза готова заплатити великі гроші за те, щоб дитина чоловіка з'явився на світ. Чому вона так чинить? Що насправді сталося з Олексієм? Дізнайтеся відповіді вже скоро – дивіться серіал У кожного свій обман!

Video: Дивіться У кожного свій обман скоро на СТБ

У кожного свій обман скоро на СТБ. Дивіться трейлер нового серіалу У кожного свій обман прямо зараз

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